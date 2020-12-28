Тюменские власти ввели частичный запрет на празднование Рождества в храмах

https://static.news.ru/photo/29c029ee-4904-11eb-94c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Правительство Тюменской области запретило участвовать в рождественских богослужениях людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими болезнями.

Об этом сообщает региональный оперштаб по упреждению распространения COVID-19. Запрет относится ко всем религиозным церемониям. Областной кабмин также ввёл дополнительные ограничения для банных комплексов. С 23:00 до 06:00 этим заведениям работать запрещено. В этот же временной отрезок нельзя проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Ношение масок в общественных местах и транспорте остаётся обязательным для жителей Тюменской области. Роспотребнадзор допускает проведение праздничных мероприятий на открытом воздухе с количеством участников не более 50 человек.

За время пандемии в Тюменской области выявили 22 895 случаев коронавирусной инфекции (157 за последние сутки). 193 человека скончались от COVID-19.

Как передавал NEWS.ru, ранее российские медики заявили, что перед вакцинацией от коронавирусной инфекции людям старше 60 лет обязательно нужно дождаться ремиссии всех хронических заболеваний, потому что ставить прививку при обострениях опасно для жизни.