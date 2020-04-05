Тюменская пара устроила свадебную фотосессию в период самоизоляции

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Пара молодожёнов в Тюмени устроила свадебную фотосессию в центре города, опустевшего в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

Местные жители заметили влюблённых, засняли их на мобильные телефоны и опубликовали видеозапись в социальных сетях.

Ни один коронавирус не сломит желание тюменцев связать свои узы, — подписал пост автор ролика.

Пользователи соцсетей по-разному отнеслись к поступку влюблённых. Одни подчеркнули, что если русская женщина хочет выйти замуж, то ни одна пандемия её не остановит. Другие были гораздо более критичными к проведению молодожёнами фотосессии во время изоляции. В частности, ситуацию и одобрительные отзывы о решении влюблённых прокомментировали жители Италии.

Мы тоже так рассуждали и сейчас хороним по 800 людей в день, — приводит комментарий европейцев телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, штаб Тюменской области заявил, что информация о сокрытии случаев заболевания COVID-19 в регионе не соответствует действительности.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,2 млн человек, от болезни скончались более 65 тысяч, более 252 тысяч выздоровели. Хуже всего дела обстоят в США — там более 312 тысяч заболевших, причём значительная часть из них живёт в Нью-Йорке. В Европе в самой тяжёлой ситуации оказались Испания (более 130 тысяч заражённых) и Италия (более 124 тысяч).