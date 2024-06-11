Тюменке потребовалась операция из-за некачественного лечения Жительнице Тюмени пришлось откачивать гной из-за неверного лечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Тюмени обратилась в местную поликлинику, где ей диагностировали двусторонний гайморит, назначили антибиотик и отправили домой, сообщает URA.RU. Однако впоследствии девушке стало хуже, из-за обострения состояния пациентке потребовалась операция.

Уточняется, что фельдшер, изучивший снимок тюменки, сделал вывод, что она уже идет на поправку. Он сказал ей повторно прийти на прием через четыре дня. Однако девушке стало хуже уже на третий день. Другой врач, посмотрев тот же снимок, направил ее в больницу на операцию.

Уже другой врач, посмотрев тот же снимок, направил меня в Областную клиническую больницу №2, где мне провели операцию и откачали чайную ложку гноя, — рассказала тюменка.

В больнице пациентке провели пункцию верхнечелюстной пазухи, которую делают при лечении тяжелых форм гайморита. Представители регионального департамента здравоохранения, комментируя произошедшее, заявили, что обращение каждого гражданина в медучреждения необходимо рассматривать индивидуально.

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