Тюменка запинала в лифте свою собаку за то, что она не дотерпела до туалета

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

В Тюмени женщина начала пинать свою собаку за то, что она сходила в туалет в лифте. Избиение животного попало на камеру наблюдения, видео опубликовал Telegram-канал «Тюмень № 1».

На кадрах видно, как женщина начинает пинать собачку, не дотерпевшую до улицы. Тюменка наносила ей удары ногами, пока они не спустились на лифте вниз.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Широтной. Зоозащитники уже обратились с жалобой в полицию. Как пишет 72.RU, волонтеры быстро нашли хозяйку собаки и приехали к ней домой, попытавшись забрать животное. Но поговорить с женщиной не удалось. Дверь им открыл ее муж, рассказала руководитель группы помощи животным «Солнышко» Людмила Маковенко.

Мужчина опешил. Девочки включили ему видео, как она ее пинала. Мужик аж весь покраснел, взглянул на нее так. У них собака плохо ходит, к хозяйке даже не подходит, когда та ее зовет. Представьте, это порода той-терьер, пес возрастной, — сообщила зоозащитница.

Ранее в Москве женщина избила маленькую собаку на глазах у ребенка. На видео, которое распространилось по соцсетям, видно, как женщина взяла пса за шкирку и несколько раз ударила его по голове, после чего буквально швырнула в салон автомобиля.