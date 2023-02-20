Тюменка отсудила у аварийной службы миллион рублей за гибель сына

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Жительница Тюмени отсудила у аварийной службы один млн рублей после гибели сына, работавшего в компании. 40-летний погибший, сын истицы, умер во время выполнения работ из-за взрыва газа, сообщает «МегаТюмень».

Как стало известно изданию, в 2019 году сотрудник подрядной организации работал в условиях несоблюдения техники безопасности, из-за чего произошла утечка газа. Погибший прибыл на место в составе аварийной группы, когда произошел взрыв газа на стройке.

Заявительница подала в суд на владельца установки с требованием возместить моральный ущерб. Суд признал, что установка горизонтально направленного бурения является источником повышенной опасности, и удовлетворил иск.

Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга, пережившая блокаду Ленинграда, заживо сварилась в своей квартире из-за прорыва трубы с горячей водой. Погибшая 94-летняя пенсионерка была инвалидом второй группы.

Суд заключил под стражу сотрудников компании «Межрегионгаз Сервис» из Омской области Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которые являются фигурантами дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.