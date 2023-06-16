Тюменец получил срок за выколотый глаз посетителю кафе В Тюменской области местный житель получил шесть лет тюрьмы за выколотый глаз посетителю кафе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ялуторовске Тюменской области местный житель выколол ножом глаз посетителю кафе-магазина. Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к шести годам тюрьмы, а также к выплате одного миллиона рублей пострадавшему в качестве моральной компенсации, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов по региону.

[Пострадавшему] было причинено сквозное ранение левой глазницы и левого глаза с выпадением внутренних оболочек левого глаза и другие телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред здоровью, — подчеркнули в ведомстве.

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения закурил в кафе-магазине. Продавец и другой покупатель сделали нарушителю общественного порядка замечание, что не понравилось пьяному мужчине. По данным следствия, он сходил домой за ножом, вернулся и ударил оппонента прямо в глаз, когда тот его оттолкнул. Подсудимый свою вину признал.

В январе 2023 года в одном из московских кафе посетитель устроил драку, в ходе которой разделся и нокаутировал стоявшего рядом парня. Пострадавший не проявлял агрессии, а, наоборот, пытался успокоить двух мужчин. Нанесший жесткий удар посетитель сначала отправил на пол своего оппонента, а затем сорвал с себя кофту и уронил другого посетителя.