Тюменец отделался штрафом за избиение сына Тюменцу назначили штраф в пять тысяч рублей за избиение 12-летнего сына

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Житель Тюмени отделялся штрафом в размере пяти тысяч рублей за избиение сына. Уточняется, что 50-летний отец избивал 12-летнего ребенка прямо во дворе дома, сообщает «МегаТюмень». Как уточнили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона, подсудимый сначала ударил мальчика по лицу, а затем повалил на землю и начал бить ногами.

Он два раза ударил ладонью по лицу мальчика, схватил его за кофту и повалил на землю. После этого стал бить ногами, — рассказали в ведомстве.

Как отмечает издание, обвиняемый полностью признал свою вину. Он также заявил, что раскаивается в содеянном и больше не будет применять к ребенку физическую силу.

В городе Енисейске Красноярского края тренер по гимнастике ранее ударила пятилетнюю девочку. Инцидент произошел во время занятия, когда воспитанница подошла к женщине и сказала об усталости, после чего тренер оттолкнула ее, заставляя заниматься дальше. Полиция провела проверку и составила административный протокол.

До этого полиция изъяла у жительницы Тольятти трехлетнюю дочь и двухмесячного сына, которых она избивала и кормила кошачьим кормом. В отношении женщины, которая ранее уже была судима, возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей.