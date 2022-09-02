Отец девочки, которую не пустили в тюменскую школу в религиозном головном уборе заявил NEWS.ru, что обратится с жалобой на действия администрации учебного заведения в прокуратуру. По его словам, ни директор, ни завуч не стали с ним разговаривать.
По его словам, ему так и не смогли объяснить на каком основании его дочери запретили носить платок. Но он намерен найти ответ и добиться для дочери разрешения ходить в школу в в мусульманском головном уборе.
Мне еще сказали в письменном виде им запрос писать, что же, буду заниматься, а потом и в прокуратуру, если надо, пойду. Потому, что я выступаю исключительно за решения данной проблемы в правовом русле и никак иначе, — заявил он.
Инцидент произошел в День знаний. Ранее девочка не надевалаголовной убор, но в этом году ее родители решили, что дочь должна носить национальную одежду. После скандала с родителями ученицу все же впустили.