Тюменец напал с ножницами на пациентов и персонал больницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Житель Ишима в Тюменской области угрожал похожим на ножницы предметом сотрудникам и пациентам местного медицинского учреждения, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону. 50-летний мужчина был доставлен в отделение полиции. Согласно информации Telegram-канала SHOT, ишимец достал ножницы из кармана в приемном отделении, после чего начал размахивать ими перед медиками и бросился на пациентов.

В полицию Ишима обратились работники медицинского учреждения. Они сообщили, что доставленный с телесными повреждениями мужчина ведет себя агрессивно и угрожает им предметом похожим на ножницы. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МО МВД России «Ишимский». 50-летний ишимец доставлен в отдел полиции, — заявили в МВД.

Как уточнил канал, обезвредить агрессивного мужчину удалось охраннику, врачу-терапевту и лор-врачу больницы. Они удерживали дебошира до приезда полицейских. По данным МВД, у нападавшего были травмы, которые он получил, ударившись.

Ранее СМИ сообщали, что житель Сочи напал на водителя ВАЗ-2105 с металлическим шлагбаумом на улице Макаренко. После этого началась стрельба, в ходе конфликта никто из мужчин не пострадал.