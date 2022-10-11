Россиянина оштрафовали на 50 тысяч рублей за уклонение от призыва Суд в Тюмени оштрафовал мужчину на 50 тысяч рублей за уклонение от службы в армии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный районный суд Тюмени оштрафовал 23-летнего Илью Мотузко на 50 тысяч рублей за уклонение от службы в армии, сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Отмечается, что тюменец уклонялся от призыва с 2018 по 2022 год, игнорируя повестки в военкомат.

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении Ильи Мотузко 1999 года рождения, признанного виновным в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы (ч. 1 ст. 328 УК РФ). <...> Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину и раскаялся, в связи с чем просил прекратить дело. Однако для этого не было оснований, пояснили в пресс-службе.

Ранее адвокат Павел Чиков сообщил о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации в России. По его словам, фигурантом стал 32-летний житель Пензы, который отказался подписывать повестку из военкомата. Ему грозило до двух лет лишения свободы.

Позже Чиков сообщил, что прокуратура Пензенской области признала незаконным возбуждение уголовного дела об уклонении от мобилизации (статья 328 Уголовного кодекса России). По словам правозащитника, подозреваемому предоставили право на компенсацию после 48-часового задержания. Чиков отметил, что Следственный комитет России (СКР) планирует обжаловать вердикт прокуратуры и настаивает на возбуждении уголовного дела.