Тюбинг привез ребенка из Петербурга в отделение реанимации Ребенок из Петербурга оказался в больнице после столкновения на тюбинге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятилетний мальчик и его сестра столкнулись друг с другом на тюбингах в Яблоневом саду в Санкт-Петербурге, сообщил телеканал «78». Один из детей получил серьезные травмы. Так мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Информация о повреждениях девочки не уточняется.

По информации канала, ребенок получил черепно-мозговую травму и сломанный нос. Ему также диагностировали перелом костей основания черепа и церебральную кому.

Ранее сообщалось о похожем происшествии в Шуваловском парке поселка Парголово Ленинградской области. Там ребенок врезался на «ватрушке» в дерево. Сразу за медпомощью родители не обратились. К вечеру ребенку стало хуже. Тогда родители вызвали скорую помощь. Известно, что семья, в которой воспитывается ребенок, является благополучной.

В Уфе тем временем ребенок врезался в стену жилого дома во время катаний на тюбинге с крыши подземного паркинга. Прокуратура проверит управляющую компанию, которая была ответственна за обслуживание придомовой территории. В случае, если будет установлена вина коммунальщиков, им придется ответить перед законом.