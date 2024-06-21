Тысячи жителей российского региона остались без света из-за непогоды Гладков: четыре тысячи абонентов под Белгородом остаются без света из-за урагана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около четырех тысяч абонентов в Белгородской области остаются без электричества из-за последствий урагана, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, непогода прошлась по Шебекинскому, Грайворонскому, Белгородскому району и Яковлевскому городскому округу.

В результате 100 жилых домов в регионе подверглись частичным разрушениям, ветер повалил 300 деревьев, кроме того, 18 автомобилей повреждены. Больше всего пострадали жители Грайворонского округа.

Вчера без света остались 11 тысяч человек. Наши энергетики за вечер и ночь постарались максимально отработать — сейчас без света остаются четыре тысячи человек, — пояснил Гладков.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что из-за урагана в столице были госпитализированы 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Среди попавших в больницу четыре ребенка — их состояние оценивается как удовлетворительное.

При этом два человека из-за урагана в городе погибли. В первом смертельном случае дерево упало из-за сильного ветра и придавило насмерть прохожего. ЧП произошло на Ивановской улице на севере столицы. Второй человек погиб из-за того, что на него обрушились строительные леса в Басманном районе.