Тысячи жителей Краснодара остались без света

https://static.news.ru/photo/120c5666-37f6-11eb-b6f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авария на сетях энергоснабжения привела к отключению от электричества примерно семи тысяч жителей Краснодара.

В Прикубанском округе Краснодара устраняют аварию на сетях электроснабжения, — сообщили в городской администрации.

Авария произошла в 19:32 по московскому времени. В настоящий момент аварийная бригада начала восстановительные работы, на месте работают сотрудники компании «НЭСК-электросети», передаёт «Интерфакс».

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