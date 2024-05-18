Тысячи россиян остались без света из-за ЧП на подстанции Мэр Кравченко: 26 тысяч жителей Новороссийска остались без света из-за пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Новороссийска массово остались без света из-за пожара на подстанции, сообщил в Telegram-канале мэр города Андрей Кравченко. По его словам, проблема коснулась 26 тысяч горожан. Причины происшествия устанавливаются.

В связи с возгоранием на подстанции «Кирилловская» произошло отключение энергоснабжения. Под отключения попали 26 тысяч человек: частично Цемдолина; от Васильевки до Абрау-Дюрсо; частично Приморский и Центральный внутригородские районы, — уточнил Кравченко.

Мэр отметил, что сейчас на местах работают аварийные службы. Он пообещал, что в ближайшее время электричество вернут в дома 20 тысяч жителей.

Ранее авария на подстанции «Южная» привела к отключению света в Курской области. Порядка 120 тысяч человек остались без электричества.

Также стало известно, что электричество отключалось в части районов Харькова. Поезда в метро следовали с увеличенными интервалами. Пассажиров метрополитена информировали о временной приостановке движения составов в связи с нехваткой напряжения в сети. После того как источник был восстановлен, интервал составил 20 минут. В метро пояснили, что меры принимались по требованию оператора системы распределения электроэнергии.