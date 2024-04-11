Тысячи жителей Байкальска остались без отопления из-за обстрела теплотрассы Кобзев: неизвестные расстреляли трубопровод в Байкальске

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Порядка четырех тысяч жителей Байкальска остались без отопления после того, как злоумышленники расстреляли теплосеть, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он уточнил, что в результате случившегося также отключены 161 дом и шесть социально значимых объектов.

Тысячи людей остались без отопления не из-за аварийного прорыва теплотрассы. Неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошел прорыв теплоцентрали, — говорится в сообщении.

Ремонт уже завершен, и идет запуск системы. На месте продолжает работать оперативно-следственная группа. Полицейские нашли гильзы, идет поиск злоумышленников.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошел взрыв. В результате аварии пострадали 23 человека, без тепла остались 278 жилых домов, в которых проживают порядка четырех тысяч человек. Это треть всего населения города. Подача тепла возобновилась спустя несколько дней. Для этого задействовали мобильные котельные установки.

Ранее в результате обстрелов ВСУ без энергоснабжения остались свыше 41 тысячи абонентов в Донецке. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, обесточено 399 трансформаторных подстанций.