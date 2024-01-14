Тысячи людей остались без света в Ростове-на-Дону Жители Ростова-на-Дону остались без света из-за ограничения электроснабжения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Тысячи жителей остались без света в Ростове-на-Дону, масштабное отключение произошло около 21.30 мск, сообщает портал 161.ru. Электричество отключили в Западном, «Красном Аксае», Нахичеване, Александровке, Чкаловском и центре города.

Такая же ситуация частично в Белой Калитве и Батайске. В «Донэнерго» порталу сообщили, что «Россети» ввели график временного ограничения электроснабжения, поэтому свет и отключили. Глава регионального министерства ЖКХ Сергей Сизиков заверил, что полностью электричество в дома вернут до 23.30 мск.

Ранее в Краснодаре из-за аварии на подстанции произошло отключение электроэнергии в 151 доме. В Муниципальном центре управления города отметили, что в зону отключения также попали пять детских садов и школа. Уточняется, что свет отключили в зданиях на улицах Гаврилова, Коммунаров, Зиповской, 40 лет Победы, Юннатов, Клинической, Колхозной, Курчатова, Механической и Офицерской.

До этого около 102 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик оставались без света из-за погодных аномалий, обрушившихся на регионы. Обесточенными были 44,6 тысячи жителей ДНР и 57,3 тысячи жителей ЛНР. На кадрах, опубликованных министерством, видно, что линии электропередачи покрыты льдом и толстыми слоями снега.