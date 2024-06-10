Тысячи человек остались без света после атаки ВСУ на российский регион Свыше 15 тысяч человек остались без света в Кременной после обстрела ВСУ

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Около 15,5 тысяч абонентов в Кременной в ЛНР и близлежащих населенных пунктов остались без света после удара ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава Кременной Вячеслав Третьяков. Атака украинских сил, по его данным, пришлась на подстанцию.

Кременская подстанция, питающая город и окрестные поселки, повреждена в результате целенаправленных обстрелов со стороны ВСУ. Нанесены повреждения оборудованию, которые быстро не устранить. В настоящее время без электричества остались около 15 500 абонентов, — написал он.

Накануне ВСУ на протяжении всего дня обстреливали Донецк. По словам мэра города Алексея Кулемзина, 9 июня с 9:00 до 21:00 украинские военные 16 раз открывали огонь по Петровскому и Кировскому районам. Также зафиксировано прямое попадание боеприпаса в один из домов частного сектора по улице Лозовая.

8 июня тем временем был объявлен днем траура в память о жертвах обстрела Луганска, погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. Вооруженные силы Украины 7 июня выпустили по городу не менее шести ракет, предварительно, это были ATACMS. Часть из них удалось перехватить, однако некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру.