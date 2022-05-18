Тёткино и Алексеевку обстреляли в Курской области

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Посёлок Тёткино и село Алексеева были обстреляны со стороны Украины в Курской области. Пострадавших нет. О случившемся написал в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Глава региона объяснил, что ВСУ предприняли неудачную попытку разрушить вышку сотовой связи, однако своевременно были подавлены огнём пограничных служб.

Накануне посёлок Тёткино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. ВСУ обстреляли из миномётов территорию сахарного завода на окраине посёлка Тёткино. Глава региона Старовойт отметил, что ВС России удалось подавить огонь противника.