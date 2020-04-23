Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Казанский ресторатор прокомментировал рекомендации Роспотребнадзора для открытия заведений общепита, пишет inkazan.ru . Ведомство предлагает открывать заведения поэтапно и сначала пускать максимум 5 человек. По его словам, при площади ресторана больше 1000 кв. метров ему проще просто не открываться — затраты на электроэнергию в день пятью клиентами не покрыть.

Башкирия

В Уфе тяжелобольные дети могут остаться без иностранных лекарств, необходимых для выживания. При этом нелегальная покупка некоторых препаратов может стоить их родителям свободы. Как пишет mkset.ru , в региональном Минздраве все вопросы о поставках таких лекарств переводят на местные поликлиники, где врачи также никакой информацией не владеют.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде владельца аптеки привлекут к административной ответственности за отсутствие лекарств первой необходимости. Как пишет newsnn.ru , при проверке там не оказалось препарата «Парацетамол».

Удмуртия

Тимофей Клабуков Тимофей Клабуков/facebook.com

В Ижевске полицейские провели обыск у активиста Тимофея Клабукова, пишет udm-info.ru . Он проходит свидетелем по делу о поджоге местного отделения ЕР. При этом основанием для обыска могло стать его появление на месте происшествия спустя двое суток.

Ростовская область

В Ростове лидер местного отделения КПРФ опроверг информацию о митинге, пишет rostovgazeta.ru . Он и товарищи возложили цветы к памятнику Ленина в честь юбилея вождя. При этом единственными мерами безопасности, предпринятыми коммунистами, стали «солнечные ванны», которые, по его словам, убивают вирус.

Приморье

DNS через суд добился возврата своей шестиметровой пневмофигуры «Инопланетянин DNS цифровой» . Как пишет vostokmedia.com , в Тюмени конструкцию демонтировали и отправили на склады МКУ «УГП» из-за отсутсвие данных о хозяине участка и самой фигуры.

Омская область

В Тюкалинске омской области на поверхность озера всплыли сотни мертвых карасей. Как сообщает издание gorod55.ru , местные жители рассказали о большом количестве мертвой рыбы, которая забила реку Тюкалку, проходящую через весь город. Мертвую рыбу также нашли в озере Калач. Специалисты взяли пробы воды и рыбы и отправили на экспертизу.

Оренбургская область

Вернувшиеся в Оренбуржье люди пытаются избежать проверок на коронавирус. Как сообщает издание 56orb.ru , кроме вахтовиков это делают приезжие из Москвы из других городов России. Они не уведомляют о своем прибытии власти, поскольку не хотят сидеть взаперти. Вице-губернатор, министр областного здравоохранения Татьяна Савинова ничего плохого в этом не видит. По ее словам, люди возвращаются в родные места к родственникам, «в чем нет никакого криминала».

Карелия

Yu Fangping/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Медведи в Карелии начали выходить к людям. Как сообщает karelinform.ru , в поселке Паданы Медвежьегорского района из зимней спячки вышли медведи. Животные вновь начали забираться на участки жилых домов. В прошлом году в отдельных населенных пунктах республики звери терроризировали местных жителей.

Тюменская область

В Тюмени группа браконьеров убила беременную лосиху и лося. Как сообщает издание nashgorod.ru , специалисты утверждают, что самка находилась на последней стадии беременности и в скором времени должна была разрешиться. Подозреваемым грозит штраф до миллиона рублей, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

Хабаровский край

Всемирно известная американская пианистка на карантине играет для хабаровчан в обсервации. Как сообщает transsibinfo.com , Валентина Лисица оказалась среди 95-ти человек, вывезенных из сеульского аэропорта. Отмечается, что концертный рояль ей специально привезла краевая филармония.

Ставропольский край

Министерство здравоохранения Ставрополья не обеспечивало необходимым препаратом больную спинально мышечной атрофией девочку из Кисловодска, пишет newstracker.ru . Ведомство не обеспечило ребенку лечение дорогостоящим препаратом «Спинраза». Один укол лекарства стоит около 8 млн рублей. Применять его нужно примерно раз в четыре месяца. На год нужно препарата на 50 млн. Суд обязал Минздрав обеспечить маленькую пациентку жизненно необходимым лекарством.

Челябинская область

В суд передано дело о загрязнении реки Миасс, сообщает kursdela.biz . На скамье подсудимых окажутся три должностных лица челябинского металлургического комбината. Их обвиняют в нарушении правил обращения с химическими веществами, что привело к загрязнению реки. Размер вреда, причиненного водному объекту, составляет около 260 млн рублей.

ХМАО

В Югре директор организации сначала выдавала премии сотрудникам, а потом забирала их, сообщает muksun.fm . Жительница Югорска занимала пост директора и начисляла своим сотрудникам чрезмерно завышенные премиальные. Позже она говорила, что произошла ошибка и необходимо вернуть ей деньги, переведя их на ее карту. Женщине удалось присвоить 250 тысяч рублей.

Волгоградская область

Защитный шлем от вирусов разработали волгоградские ученые, сообщает портал novostivolgograda.ru . Головной убор весом 1,5 кг полностью изолирует лицо человека и фильтрует воздух для верхних дыхательных путей. Изначально шлем начинали разрабатывать как средство, защищающее аллергиков от сезонной пыльцы. Но пандемия коронавируса скорректировала планы учёных, устройство переделали в защитное устройство от COVID-19.

Свердловская область