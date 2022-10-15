«Ты что делаешь, дядя?»: педагог толкнул студента за невыполненное задание Краснодарский преподаватель отшвырнул студента к стене за несделанное домашнее задание

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В краснодарском паблике во «ВКонтакте» опубликовали видео конфликта между студентом и педагогом в одном из местных колледжей. На видеофрагменте пожилой мужчина со строгой интонацией произносит фразу «Домашнее задание надо знать!», после чего с силой толкает студента в стену.

Ты что делаешь, дядя? — огрызнулся учащийся.

В ответ на это мужчина назвал его пацаном и добавил, что ученик «попутал».

По информации подписчиков, инцидент произошел в одном из краснодарских колледжей на улице Дмитриевская Дамба. Комментаторы вступились за строгого учителя, сказав, что он поступил правильно.

Ранее в Екатеринбурге учитель биологии заявил пятиклассникам, что может избивать своих учеников, оставаясь безнаказанным. Слова педагога записали на диктофон, а позже опубликовали в Сети. Учитель потерял контроль над собой из-за того, что дети шумели в кабинете, пока он отошел по делам.

До этого заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Гимназия имени Подольских курсантов» округа Подольск Павел Красновид выразил мнение, что хороший учитель должен сочетать в себе доброту и требовательность, быть профессионалом во всех направлениях своей деятельности. По мнению преподавателя, педагог также должен быть интересной личностью.