«Ты будешь бестолочь»: школа заплатит за унижение ребенка с ОВЗ Коррекционную школу оштрафовали на 50 тысяч рублей за унижение ребенка

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Коррекционная школа № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга для детей с ограниченными возможностями здоровья заплатит 50 тысяч рублей за оскорбление ребенка. В адрес первоклассника говорили неприятные вещи учителя начальных классов, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Так, одна из преподавательниц говорила мальчику: «Этой палкой я тебе как дам», «Когда, бестолковка, работать начнешь, ты будешь бестолочь». Женщина пояснила, что голос на аудиозаписи ее, но при каких обстоятельствах это было сказано, не знает. Так же заявила в суде и другой педагог. На аудио женщина говорит ребенку: «Что папа, что мама, что ты ходите здесь. Папа ходит, полжопы на улицу, проветривает».

При этом ранее мировой судья установил, что первый педагог применяла к детям физическое насилие, унижала и оскорбляла, высказывалась про вид детей, их психическое и физическое развитие. Тогда ее приговорили к 10 суткам ареста.

В июне в Карелии 40-летнего уроженца Армении обвинили в развращении школьниц. Уточняется, что учитель английского часто мурчал на уроках и называл всех котиками, он часто обнимался с детьми и всегда общался на грани дозволенного.