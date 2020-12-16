Тверской Минздрав сообщил о выполнении обязательств перед медиками

https://static.news.ru/photo/b4a9df18-4059-11eb-8113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Тверской области сообщило, что выплаты врачам, работающим с коронавирусными больными в инфекционных клиниках региона, производятся в полном объёме и в установленные сроки.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина появилась информация, что в одном из медучреждений Твери врачам и младшему медицинскому персоналу не выплачивают предусмотренные законом компенсации за лечение больных с COVID-19.

Для нас очень важно, чтобы все врачи, находящиеся на фронте борьбы с коронавирусом, получали необходимые меры поддержки. Поэтому мы внимательно изучим данное обращение, — приводит областной Минздрав слова главы ведомства Сергея Козлова.

Министр здравоохранения отметил, что номер больницы, в которой возникли невыплаты, на пресс-конференции президента озвучен не был, поэтому Минздрав Тверской области оперативно займётся уточнением деталей.

В сообщении ведомства также говорится, что с момента введения стимулирующих надбавок в Тверской области 8092 работника системы здравоохранения получили выплаты на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей.

Правительство РФ продлило до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19, передавал NEWS.ru. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также сообщалось, что будет выделен 1 млрд рублей на дополнительные выплаты студентам медицинских вузов, работающим в больницах в условиях пандемии.