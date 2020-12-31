Тверская область получила вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/57538880-4cef-11eb-a9fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Тверскую область уже поступила вакцина от коронавируса, в регионе проходит прививочная кампания, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В регион поступила вакцина против COVID-19, и вакцинация уже идёт, — сказал он входе рабочей поездки в Тверскую область.

Чиновник отметил, что кабинеты вакцинации продолжат работу в новогодние праздники. Поставить прививку можно будет с 4 января.

Также глава Минздрава рассказал, что в 2020 году в регионе установили девять дополнительный компьютерных томографов, которые помогут обследовать пациентов с коронавирусом. Кроме того, власти закупили лекарства для амбулаторного обеспечения пациентов, передаёт РИА Новости.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее, как писал NEWS.ru, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин заявил, что вакцинация против COVID-19 не освобождает от ношения масок.