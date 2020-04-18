Тува закроет авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил, что авиасообщение между Кызылом и Москвой будет приостановлено после обнаружения коронавируса у пассажиров, прилетевших из столицы.

Считаю, что нужно запрещать полеты между Москвой и Кызылом. Начну переговоры с авиакомпанией. К сожалению, вчерашний рейс ознаменовался тем, что все анализы были проведены, но определили, что есть один зараженный, — цитирует пресс-служба главу региона.

По его словам, 13 апреля из Москвы прилетели заболевшими мать с ребёнком, а до этого трое заболевших вернулись в Туву из подмосковного Одинцова. В настоящий момент все шесть человек находятся в стационаре.

По официальным данным, в Туве коронавирусом инфицированы 13 человек. В больницах наблюдались 103 человека, из них 74 выписаны.

NEWS.ru писал, что власти Чечни ввели строгий карантин на выходные.

В России зарегистрировано 36793 случаев заболевания, из них 4785 — за последние сутки, 3057 человек выздоровело, 313 скончались. В Москве 20754 заболевших, 1679 выздоровели, 148 умерли.