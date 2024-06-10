Тушение пожара в мебельном цехе на площади 500 «квадратов» попало на видео

Фото: t.me/mchs_official*

В Самаре загорелся двухэтажный мебельный цех, сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. На опубликованных ведомством кадрах специалисты занимаются тушением возгорания. К моменту их приезда огонь успел распространиться на площадь 50 квадратных метров. К тушению возгорания привлечены 69 пожарных и 22 единиц специальной техники.

В Самаре сотрудники МЧС России тушат мебельный цех. Огонь охватил двухэтажный ангар на 500 квадратных метрах. На месте работают 69 специалистов и 22 единицы техники, — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы в автосалоне на улице Башиловской произошел пожар. По предварительным данным, огонь охватил 200 квадратных метров. Отмечается, что пламя распространялось очень быстро. На опубликованных кадрах можно заметить черные клубы дыма.

Также стало известно, что после удара молнии загорелась крыша здания «Детского посольства» на проспекте Мира в районе ВДНХ в Москве, были эвакуированы 19 несовершеннолетних. В Сети также появились кадры, снятые очевидцами. На них сквозь листву можно заметить бушующее пламя и дым.