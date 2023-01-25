Туша замороженного осетра «устроила» аварию под Хабаровском

Фото: Zhang Tao/XinHua/Global Look Press

В Хабаровском крае произошла авария при непосредственном участии замороженного осетра, передает Telegram-канал Amur Mash. Тушка рыбы вывалилась из кузова грузовика и пробила радиатор машины Mazda, водитель которой пристроился за фурой. По словам самого мужчины, он ехал так, чтобы снег и ветер не снесли его иномарку с трассы.

Автомобилист по имени Олег направлялся в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре. Мужчина пристроился за фурой, однако в какой-то момент его машину занесло. Олег успел заметить, что из кузова фуры выпало нечто, что он сначала принял за бревно.

«Бревно» в итоге оказалось тушей замороженного осетра, которая пробила иномарке радиатор. Олег был вынужден остановиться на трассе. Не замерзнуть и дождаться буксира ему помогли другие водители.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что в результате ДТП с участием двух КамАЗов в Воронежской области пострадали шесть сотрудников Росгвардии. По данным канала, авария произошла в Ольховатском районе области на трассе Белгород — Россошь. Baza писала, что росгвардейцы двигались в колонне на бронированном КамАЗе. В какой-то момент по встречной полосе вылетел другой грузовик, который вел местный предприниматель.