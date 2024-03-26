Туроператор кинул россиян на деньги и отменил поездку в ОАЭ В Екатеринбурге туроператор отменил поездку в ОАЭ и не вернул деньги клиентам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пара из Екатеринбурга пожаловалась на местного туроператора Tez Tour, который без объяснения причин отменил их поездку в ОАЭ и не стал возвращать 145 тысяч рублей за путевку, сообщает издание Е1.RU. Отмечается, что россияне заплатили за отпуск еще в ноябре 2023 года, путешествие должно было состояться в феврале 2024 года.

По данным издания, туроператор обязался обеспечить на двоих перелет из Екатеринбурга в Дубай и обратно, а также проживание в пятизвездочном отеле в Фуджейре сроком на пять ночей. Также в пакет входили трансферы от аэропорта до гостиницы и страховка. Спустя несколько месяцев после оплаты, в январе, россиянке сообщили, что путевка была отменена, при этом причины отмены ей так и не озвучили. Пара обратилась к туроператору с просьбой вернуть деньги, но их обращение было проигнорировано — добиться возврата они не могут уже два месяца.

Ранее в Росстате сообщили о подорожании билетов на авиаперелеты в экономклассе на 34–42% в годовом выражении. Цены поднялись до отметки 7244 руб. за перелет в экономклассе на 1 тыс. км полета. Скачок цен оказался рекордным с 2008 года.

До этого директор одного из российских туроператоров Артур Мурадян заявил, что турецкие гостиницы продолжат функционировать, как и прежде, никакого краха отельного бизнеса в этой стране не предвидится. Он допустил, что разорение может коснуться лишь нескольких гостиниц в Турции, которые терпят убытки.