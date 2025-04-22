Туристы в Сочи получили доступ к высокоскоростному Wi-Fi

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Компания «МегаФон» обеспечила курорт «Газпром Поляна» высокоскоростным Wi-Fi. Теперь туристы могут наслаждаться быстрой передачей данных и интернетом на скорости до 200 Мбит/с.

Более 2 км — от ТРЦ «Галактика» до нижних станций канатных подъемников «Лаура» и «Альпика» — покрыты современной сетью Wi-Fi. Размещение свыше 50 точек доступа проектировалось после анализа посещаемости локаций курортного комплекса. Пользоваться сервисом смогут абоненты любого российского оператора. При этом подключение к сети требует лишь устройства с Wi-Fi.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса в регионах Юга, Кавказа и Поволжья «МегаФона» Дмитрия Прозорова, Краснодарский край принимает миллионы отдыхающих вне зависимости от времени года. Согласно анализу обезличенных данных абонентов оператора, только с начала года туристический поток в район горнолыжного курорта вырос на 21% в сравнении со средними показателями прошлого года. Активнее других были путешественники из Москвы, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Нижегородской областей.

Руководитель отдела маркетинга и рекламы «Газпром Поляна» Инна Искратова отметила важность обновления техбазы.

Мы прогнозируем рост турпотока на 15% и сможем всех обеспечить качественной связью, — подчеркнула она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее инженеры оператора провели модернизацию почти 80 базовых станций в Красной Поляне и поселке Эсто-Садок, обеспечивая покрытие жилых районов, общественных мест, ТЦ, медучреждений и ж/д путей.

Также, как сообщалось, российские горнолыжные курорты привлекают в текущем году больше туристов. Согласно совместному исследованию компании «МегаФон» и корпорации «Туризм.РФ», турпоток в декабре — апреле вырос на 12% год к году, а мобильный трафик — на 16%. Лидируют Красная Поляна, Архыз и Домбай.