Туристы рассказали о новых правилах досмотра на Крымском мосту Новосибирские туристы: после теракта на Крымском мосту автомобили распределяют в три ряда

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Семейная пара из Новосибирска Наталия и Виктор рассказали, какие правила досмотра ввели на Крымском мосту после теракта. По словам путешествовавших в Крым на машине туристов, в настоящее время на въезде автомобили распределяют в три ряда и проводят досмотр — количество пассажиров в салоне, номер и серию авто. Также осматривают все двери, багажник, капот и при помощи зеркала под сиденьями и днищем автомобиля, сообщает «Сиб.фм».

По словам новосибирских туристов, им было страшно передвигаться на автомобиле по Крымскому мосту, и при этом напряжение не спадало все время. Наталия рассказала, что во время поездки крымскую переправу было жалко до слез, поскольку мост является символом воссоединения полуострова с Россией.

Машины по мосту, по рассказам туристки, двигаются раздельно, по одному. На месте, где произошел взрыв, можно наблюдать скопление строительной техники и рабочих, занятых устранением последствий ЧП.

Мы были позавчера, пропускали легковые автомобили и кроссоверы. Говорят, автобусы вчера запустили. Фуры в основном стоят у начала моста. Но досмотры проходят быстро: у нас это все заняло не более пяти минут. В каждом ряду машин было по шесть-семь. А вот в Краснодарском крае машин уже больше, — рассказала Наталия.

Туристка также заметила, что в санаториях Крыма отдыхающих, как ни странно, после трагедии стало еще больше, что новосибирцев приятно удивило.

Между тем российские спецслужбы выясняют, как была доставлена взрывчатка для теракта на Крымском мосту. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, есть информация, что взрывчатка «могла выйти из района Одессы по морю», однако сейчас дополнительные заявления делать невозможно.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.