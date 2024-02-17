Туристы показали кадры захваченного морозом курорта Шерегеш

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Аномальные морозы наблюдаются в Кемеровской области и на горнолыжном курорте Шерегеш, где температура воздуха опустилась до минус 47. Издание Mash Siberia показало фото и видео с места событий.

Как сообщает канал, практически все подъемники на курорте временно не работают, но некоторые экстремалы, несмотря на морозы, все равно катаются на сноубордах. Предполагается, что траволаторы возобновят работу, когда столбик термометра будет показывать минус 25.

Ранее из-за аномальных морозов занятия отменили в школах Челябинска. Дома останутся ученики с 1-го по 9-й класс. Ожидается, что потепление придет в регион уже в эти выходные.

Как отмечал руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев, с 19 по 25 февраля сильные морозы ожидаются на всей азиатской части России. При этом в Якутии во второй половине недели температура стабилизируется, а ядро холода останется на юге Сибири. Холода также ожидаются в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, а в Якутии температура понизится до минус 51 градуса, что холодно даже для этого региона.