Туристы на двое суток застряли в Кольцово из-за задержки рейса Туристы из Екатеринбурга на двое суток застряли в Кольцово из-за задержки рейса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Туристы из Екатеринбурга на двое суток застряли в Кольцово из-за задержки рейса WZ-3061 авиакомпании Red Wings в Анталию, самолет должен был вылететь еще 13 августа. По данным онлайн-табло, вылет перенесли на 15 августа, сообщает «КП — Екатеринбург». Такая же ситуация произошла и с екатеринбуржцами, отдыхавшими в Турции — они почти двое суток ожидают рейс WZ-3062, чтобы улететь домой.

В компании авиаперевозчика подтвердили, что причиной задержки рейса из Антальи стала техническая неисправность самолета. Рейс в обратную сторону, из Екатеринбурга, задерживается вероятно, в связи с поздним прибытием воздушного судна, — рассказали в Ассоциации Туроператоров России.

Как уточнили в авиакомпании, пассажирам рейсов предоставлены еда и напитки, они размещены в гостиницах. Часть пассажиров не приехала в аэропорт, узнав о задержке рейса, отметили в пресс-службе. Тем временем застрявшие в Кольцово туристы заявляют, что никакого контакта авиаперевозчик с ними не поддерживает. Одна из пассажирок отметила, что вылет переносят уже в пятый раз. Кроме того, авиакомпания отказывается вернуть деньги за испорченный отдых.

В Кольцово говорят, что таких задержек, больше, чем на 24 часа еще не было. Причем нам, в Екатеринбурге, говорят о том, что мы ждем самолет из Антальи, а застрявшим в Антальи говорят, что самолет летит отсюда. Замкнутый круг и никакой конкретики, — делятся туристы.

Дело взяла на контроль омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Уполномоченный по правам человека поддерживает контакт с пассажирами и транспортной прокуратурой. По ее словам, причиной задержки стало отсутствие самолета из-за ограниченного авиапарка.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура ранее начала проверку по факту задержки рейса «Аэрофлота» на 19 часов из столичного аэропорта Шереметьево в Петропавловск-Камчатский. По предварительным данным, причиной задержки рейса послужила техническая неисправность воздушного судна.