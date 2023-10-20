Туристов из Мурманской области с обморожением и отравлением забрали на Ми-8

Фото: t.me/mchs_official

Спасатели МЧС России эвакуируют туристов из Мурманской области на вертолете Ми-8, сообщило ведомство в Telegram-канале. Они будут доставлены в региональный центр. От точки сбора до Мурманска им предстоит пролететь порядка 170 километров.

В Мурманской области спасатели МЧС России на вертолете эвакуируют пострадавших туристов. Бортом Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России мужчины транспортируются в областной центр. До Мурманска предстоит преодолеть порядка 170 километров. По прибытии пострадавшие будут переданы врачам, — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее в ведомстве, двое туристов планировали дойти от поселка Ловозеро до города Кировска пешком. Свой поход они зарегистрировали в МЧС. Уже 20 октября туристы запросили о помощи. По словам мужчин, у них началось обморожение конечностей. Кроме того, они сообщают об отравлении.

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