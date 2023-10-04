Туристка умерла в банном чане во время отдыха на Камчатке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодая туристка скончалась во время купания в банном чате на Халактырском пляже, расположенном в Камчатском крае, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По данным ведомства, в момент гибели 22-летняя девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Предполагается, что причиной ее смерти стала сердечная недостаточность.

Инцидент произошел в минувший понедельник, 2 октября. Туристка отдыхала в кемпинге, расположенном на Халактырском пляже. Во время купания в банном чане она перестала подавать признаки жизни, сотрудникам скорой помощи оставалось лишь констатировать ее смерть. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего.

По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, — уточнили в Следственном комитете по Камчатскому краю.

Как сообщалось ранее, туристка из Санкт-Петербурга пропала в Египте во время занятий дайвингом. Она погружалась вместе с мужем и профессиональным инструктором, однако так и не смогла всплыть. К поискам пропавшей женщины привлекли три лодки. Спустя несколько дней поисковая операция была прекращена, тело туристки так и не обнаружили.