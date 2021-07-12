Туристка рассказала о последствиях затопления в Анапе

Из-за того, что была сильная непогода, самолёт с туристами больше часа кружил над аэропортом Анапы. В городе больше суток не было ни электричества, ни питьевой воды. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала Юлия Заборова, которая прилетела на отдых.

Был сильный ветер, дождь лил. Фактически мы попали в тайфун, в непогоду. Из-за этого самолёт около часа кружил над аэропортом, прежде чем сесть, — рассказывает женщина.

После посадки начались трудности в самом аэропорту. Там просто не было машин, чтобы уехать, а такси вызвать было невозможно. Но за Юлией приехали друзья из Витязево.

При этом им повезло уехать вовремя, так как дамбу по дороге на Анапу размыло и начались огромные пробки. В самом же Витязево больше суток не было ни света, ни воды. В магазинах не работали платёжные терминалы и сотрудники принимали только наличные, отмечает туристка.

Лишь только в понедельник над Анапой появилось солнце и погода начала постепенно улучшаться.

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