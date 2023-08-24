Туристка из Пятигорска погибла в Ингушетии, пытаясь сделать селфи

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В Ингушетии погибла туристка из Пятигорска, пытаясь сделать селфи. 62-летняя женщина хотела сфотографировать себя, стоя на краю Ляжгинского водопада. В итоге туристка сорвалась вниз с 30-метровой высоты, сообщает EADaily со ссылкой на МЧС по Ингушетии.

По данным издания, местный житель, ставший свидетелем произошедшего, незамедлительно вызвал спасателей. На место прибыл спасательный отрад «Армхи», обнаруживший тело женщины. Спасти ее уже было невозможно — от полученных травм пострадавшая туристка скончалась на месте.

В мае 2023 года туристка из Екатеринбурга упала во время попытки сделать селфи на смотровой площадке в дагестанском селе Гамсутль. Пострадавшая получила множественные переломы при падении с обрыва. При этом подруга девушки утверждает, что туристка не пыталась сфотографироваться в момент спуска, а аккуратно шла. Когда до пострадавшей удалось добраться, она находилась в сознании.

10 августа в горах Алтая погиб альпинист из Новосибирской области. Он совершал восхождение в районе Северо-Чуйского хребта в составе незарегистрированной туристической группы. Мужчина погиб, сорвавшись со страховки. О трагедии сообщил один из участников группы.