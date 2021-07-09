Туристам рассказали, когда Чёрное море очистится после дождей на Кубани

После серьёзных дождей в Краснодарском крае, когда в море смыло весь мусор из городов, купаться в нём нежелательно. Однако начальник отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера Александр Колесник рассказал, что уже дня через три вода у берегов курортных городов очистится, пишет ТАСС.

По нашим наблюдениям грязь в воде — это взвесь песка, пыли, которые образуют взвеси. Они в воде не растворяются, лишь оседают, — сказал Колесник.

Он отметил, что море сейчас не штормит, есть лишь небольшое волнение. Несмотря на это, взвеси скоро осядут. Также эксперт рассказал, что в ближайшую неделю на Кубани не будет каких-то ещё природных катаклизмов. Будут лишь небольшие дожди.

В самом начале этой недели в Краснодарском крае прошли ливни, из-за которых вода в реках поднялась, произошли подтопления улиц в населённых пунктах на побережье.

А 7 июля улицы Махачкалы ушли под воду из-за сильных дождей, добравшихся до региона. Сообщается, что дожди были настолько сильными, что вода потекла по проезжей части и тротуарам в буквальном смысле реками. Потоки сносили машины. Люди встали на доски и стали передвигаться вплавь.