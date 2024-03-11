Турист ушел кататься на вершину Домбай-Ульгена и погиб МЧС обнаружило тело туриста в ущелье Домбай-Ульген в КЧР

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В ущелье Домбай-Ульген на территории Карачаево-Черкесской Республики обнаружено тело мужчины, сообщает МЧС России. Отмечается, что турист накануне не вернулся в гостиницу с катания на горе Мусса-Ачитара. Отправившиеся на поиски спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Турист катался вне трассы, пояснили в ведомстве.

Сотрудники ведомства на носилках с помощью альпинистского снаряжения и веревок спустили погибшего вниз, — говорится в публикации.

Ранее в МЧС Хакасии сообщили, что снежная лавина сошла на сноубордистов на горнолыжном курорте Приисковое в Орджоникидзевском районе. Жертв удалось избежать благодаря маячкам-биперам и катавшимся неподалеку фрирайдерам. Одного человека полностью погребло под снегом. Его отыскали и выкопали — слой снега оказался небольшим.

До этого стало известно, что пятерых из шести лыжников, которые пропали в швейцарских Альпах, нашли мертвыми 10 марта. Поиски шестого лыжника продолжаются. Они отправились на прогулку из альпийского курортного города Церматт и перестали выходить на связь 9 марта. Поисковые процедуры осложняются плохой погодой, тем не менее подключены все возможные средства, в том числе технические.