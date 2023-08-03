Турист из Иркутска умер на «банане» в Анапе

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Турист из Иркутска умер, катаясь на «банане» в Анапе, сообщает «Комсомольская правда — Кубань» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. По данным следствия, во время поездки у 52-летнего мужчины случился сердечный приступ. Пассажиры аттракциона заметили, что сибиряку стало плохо и быстро доставили на его берег, но спасти туриста не удалось.

Сотрудники аттракциона доставили пострадавшего на берег, где вызвали скорую помощь. Врачи провели реанимационные мероприятия. Мужчина умер клинической, биологической смертью в присутствии скорой помощи, — говорится в сообщении.

Ранее на территории турбазы «Виктория» в Республике Алтай утонула пятилетняя девочка из Новосибирска. Как сообщили в администрации Чемальского района, родители ребенка уснули и заметили пропажу дочери спустя полчаса. Родители не смогли самостоятельно найти ребенка и обратились за помощью в экстренные службы.

Во время купания в реке Китой в Иркутской области ранее утонул 12-летний подросток. В пресс-службе Следственного управления СК по региону уточнили, что девятилетний брат погибшего был госпитализирован в тяжелом состоянии. По версии правоохранителей, трое несовершеннолетних детей купались в реке без присмотра взрослых.