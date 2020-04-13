Турчак раскритиковал продуктовые наборы в карельской Питкяранте

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Школьники не должны получать продуктовые наборы, состоящие из двух сосисок и пяти картофелин. Таким образом секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак прокомментировал скандал, который произошёл в Карелии.

Инцидент произошёл в городе Питкяранта. Продуктовый набор выдали малоимущим родителям и родителям детей с инвалидностью. Кто-то из родителей опубликовал фото полученного пайка в соцсетях и написал, что этот «набор» рассчитан на две недели.

Это недопустимо, и недопустимо не только по требованию Роспотребнадзора, а потому, что к людям надо относиться по-человечески, особенно к детям, — отметил политик.

Турчак отметил, что благодаря социальным сетям власти могут быстрее реагировать на такие сигналы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Волгограда опровергли сообщения местных СМИ о выдаче ученикам дубовской школы № 2 сухих пайков с гнилой картошкой. Один из учеников этой школы сообщил радиостанции, что пайки им вообще не выдавали, а пресс-секретарь администрации Волгограда Алексей Трункин заявил, что продуктовые наборы школьникам будут выдавать только на следующей неделе.