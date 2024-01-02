Тумба с телевизором насмерть раздавила двухлетнего ребенка В Красноярском крае двухлетняя девочка погибла из-за падения тумбы с телевизором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетняя девочка из Лесосибирска Красноярского края погибла из-за падения тумбы с телевизором, передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По информации ведомства, девочка находилась вместе с мамой в съемном доме. В какой-то момент женщина отлучилась на кухню, чтобы принести дочери сок, и вскоре услышала грохот.

Прибежав в комнату, она увидела, что на полу лежит телевизор, а рядом лежит тумба, под которой без признаков жизни находится ее дочь. Женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть ребенка. У нее обнаружены повреждения в центре лба и в области нижней губы, — уточнили в прокуратуре.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти ребенка. Установлено, что семья погибшей девочки не состоит на профилактическом учете.

Ранее пятилетний мальчик ударил четырехмесячную сестру пультом по голове и случайно проломил ей череп. Случай произошел в селе Медведка Челябинской области, куда семья поехала в гости к бабушке. По предварительной информации, у младенца сломала теменная кость.