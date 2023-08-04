Тульскую учительницу наградят за предотвращение аварии с детьми на автобусе

Фото: Комитет образования п. Чернь

Татьяна Шуленина

В Тульской области наградят учительницу начальных классов Татьяну Шуленину, спасшую девятерых детей в автобусе, который сумела вырулить в кювет, когда водитель потерял сознание, сообщили в Telegram-канале регионального правительства. Педагог предотвратила аварию, возвращаясь домой вместе с детьми участников СВО, которых сопровождала во время их отдыха в Анапе.

Водитель автобуса по дороге потерял сознание. Татьяна не растерялась и взяла управление автобусом в свои руки, не дав машине выехать на встречную полосу. Благодаря смелой учительнице в результате случившегося обошлось без пострадавших, — говорится в сообщении.

Тульский губернатор Алексей Дюмин поручил представить учительницу к региональной награде — медали «Честь и мужество». Церемония вручения пройдет в Дни Тульской области и города-героя Тулы.

Педагог рассказала Telegram-каналу SHOT, что все произошло 14 июля, когда она возвращалась из Анапы с дочерью и восемью детьми участников СВО, в которой ее супруг также принимает участие. По словам 29-летней Татьяны, водитель в какой-то момент начал отключаться прямо на трассе, заметив это, она тут же села за руль, когда автобус уже мчался на встречные машины, и сумела вывезти его в кювет. Как утверждает учительница, она даже не успела испугаться. Впоследствии выяснилось, что причиной, по которой водитель автобуса потерял сознание, стало резкое снижение давления.

Ранее в Бурятии женщина спасла свою пятилетнюю дочь в ДТП, вовремя оттолкнув ее с дороги. Сама же 36-летняя мать попала под колеса и была госпитализирована с тяжелыми травмами.