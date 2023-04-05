Ребенок в Тульской области умер от сухариков Пятилетний мальчик насмерть подавился сухариками в Тульской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тульской области в поселке Бородинский Киреевского района пятилетний мальчик умер, подавившись сухариками, сообщило издание «Тульская пресса». По его данным, ребенок погиб еще 3 апреля. В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Гибель ребенка подтвердили в тульском Минздраве. Там сообщили, что родители мальчика обращались за помощью к врачам, но им не удалось спасти ребенка.

Выяснением обстоятельств случившегося занялись следователи. Предварительно установлено, что смерть ребенка наступила в результате употребления пищи, застрявшей в горле и в результате закрывшей верхние дыхательные пути.

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