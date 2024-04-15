Тульские десантники на танках и боевых машинах захватили опорный пункт ВСУ МО: бронегруппа РФ с тульскими десантниками без потерь захватила опорник ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Минобороны России сообщило, что тульские десантники в сопровождении танков Т-80 и броневых машин уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины, а также помогли штурмовой группе соединения захватить и зачистить опорный пункт противника. Российские военные потерь не понесли.

Под непрерывным огнем противника экипажи танка Т-80 и БМД-2К-АУ смогли прорваться к опорному пункту ВСУ и открыть по нему огонь, уничтожая все живое на нем, — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны России ранее проинформировали, что на Южно-Донецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины. Летчики применили объемно-детонирующие авиационные бомбы (ОДАБ-500), оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские военнослужащие нанесли удар по артиллерийским подразделениям ВСУ в населенном пункте Чкалово Днепропетровской области. Он уточнил, что эти подразделения постоянно обстреливали Запорожскую область, в том числе Энергодар, где расположена ЗАЭС. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Российские войска отбили две атаки противника и улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое Запорожской области, также рассказывал Рогов. По его данным, у ВС РФ есть успехи у населенного пункта Малая Токмачка.