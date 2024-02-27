Тучный пассажир не смог пристегнуться в самолете и остался в Барнауле Авиакомпания «Победа» сняла с рейса в Барнауле пассажира с лишним весом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Победа» сняла с рейса пассажира с лишним весом, он должен был лететь 27 февраля из Барнаула в Москву, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, теперь перевозчика проверяет транспортная прокуратура.

По данным канала, на борту пассажир не смог пристегнуться, а удлинитель ремня ему не дали, объяснив это тем, что посадочное место находится у аварийного выхода. Конфликт закончился вызовом полиции, которая сняла мужчину с рейса.

Как пишет «Катунь 24», пассажир ругался на проводников и отказывался пересесть на другое место, где ему могли предоставить удлинитель ремня. В итоге ему отказали в перевозке за невыполнение требований командира судна.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажир разбил стекло представительства авиакомпании «Победа». Дебошир опоздал на свой рейс до Перми и вышел из себя, когда сотрудники аэропорта не пустили его в самолет.

Борт должен был вылететь в 23:55, при этом пассажир прибыл в аэропорт только спустя час после того, как регистрация на рейс завершилась. Получив отказ на стойке регистрации, мужчина решил выяснить отношения с представителями компании «Победа». Сначала пассажир ругался, но после применил силу: он вооружился стойкой ограждения и разбил стекло. Возмутителя спокойствия задержали на месте. Сотрудники аэропорта не пострадали.