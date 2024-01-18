«Тряхнуло хорошо»: петербурженка о первых минутах после поражения дрона ВСУ Жительница Петербурга в момент поражения дрона ВСУ подумала о взрыве газа

Фото: МО Украины

Жительница Петербурга Анастасия рассказала «78», что в момент поражения украинского дрона подумала, что у соседей взорвался газ. Женщина, проживающая в доме недалеко от Канонерского острова, позже узнала о сбитом БПЛА из новостей.

У меня окна выходят во двор, и как раз в 01:30 я сидела на балконе и услышала глухой звук. Прямо бабахнуло хорошо. У меня была первая, вдруг у меня на верхнем этаже у кого-то взорвался газ. Буквально через семь секунд у меня тряхнуло дом хорошо, задрожали стены. <...> Через несколько секунд я осознала, что у нас дом не газифицированный, — рассказала очевидица.

По словам петербурженки, после этого она начала осматривать двор, предположив, что что-то могло произойти в соседних домах. Но и там ничего не обнаружила.

Минобороны РФ сообщало, что около 01:30 мск над территорией Ленинградской области был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа. По данным МО РФ, средства ПВО также нейтрализовали еще один беспилотник в Московской области.

В ночь на 18 января в петербургском аэропорту Пулково вводился план «Ковер» из-за дрона ВСУ, замеченного и впоследствии сбитого в Ленобласти. Из-за усиления мер безопасности был задержан рейс в Петербург из Еревана, сообщали представители воздушной гавани.