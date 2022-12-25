Трутнев заявил, что центры подготовки спецназа будут созданы по всей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центры подготовки бойцов специализированных подразделений, аналогичные Российскому университету спецназа в Чечне, будут созданы в других регионах РФ, заявил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он отметил профессиональную работу, которая была проведена при строительстве чеченского учебного заведения, передает РИА Новости.

Здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части РФ. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях, — заявил Трутнев.

По словам вице-премьера, он вместе с первым заместителем руководителя АП Сергеем Кириенко уже обратился к российскому президенту Владимиру Путину с таким предложением.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео со встречи с Кириенко и Трутневым. По словам чеченского лидера, чиновники прибыли в регион с рабочим визитом. После встречи Кадыров, Кириенко и Трутнев посетили тренировочную базу Российского университета спецназа. Они поприсутствовали на занятиях по стрельбе.