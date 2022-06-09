Трутнев: железные дороги на восток не справляются с нагрузкой Вице-премьер Трутнев: железные дороги на восток не справляются с нагрузкой из-за смены курса России

Фото: dfo.gov.ru

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев

Восточный полигон железнодорожных путей перегружен, заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев на Медиасаммите-2022 во Владивостоке, передает РИА Новости. По его словам, транспортный узел не справляется из-за смены курса России на восток.

Восточный полигон не справляется с нагрузкой, так как вся Россия развернулась на восток. Надо как можно быстрее расширять провозные возможности БАМа, Транссиба, Северного морского пути, — сообщил Трутнев.

В сентябре 2021 года В ОАО «РЖД» разработали предварительную конфигурацию третьей очереди расширения БАМа. Она включает в себя схему вывоза угля с Эльгинского месторождения, а также варианты расширения под другие новые грузы. Также был разработан более дорогостоящий сценарий, в который планировалось включить новый Кузнецовский тоннель, обходы Хабаровска и мост через Амур.

7 июня вице-премьер предложил отменить проверки инвестпроектов в Дальневосточном федеральном округе, кроме тех, которые связаны с охраной жизни и здоровья людей. По его словам, большая часть проверок связана с инвестиционным циклом, то есть «предприятие ещё не построено, а проверяющие туда уже пришли».