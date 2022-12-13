Трутнев проинспектировал производство беспилотников для СВО на Сахалине

Фото: Правительство РФ

Юрий Трутнев проверил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев на полигоне «Успеновский»

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проинспектировал производство беспилотников для СВО. Цех был открыт в конце ноября на Сахалине, первые модели дронов уже готовятся к отправке на боевое тестирование, сообщает ОТР.

Как отметил Трутнев, у региона есть все возможности стать центром по разработке необходимых для российской армии БПЛА, для этого нужно поставить их производство на поток.

У региона есть возможность подумать над тем, чтобы стать не только центром подготовки операторов, но и центром по производству необходимых для нашей армии беспилотных летательных аппаратов. Мне кажется, надо определиться с военными и делать это уже на потоке, чтобы повышать качество и снижать цену, — пояснил он.

В настоящее время цех готовится к выпуску опытной партии из 100 беспилотников. Ожидается, что в первом квартале 2023 года он выйдет на проектную мощность — до 300 дронов в месяц. Применять дроны военные смогут для разведки, корректировки огня, доставки грузов, а также для уничтожения сил и техники противника.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России применяютна Украине пикирующие беспилотники. Использование так называемых дронов-камикадзе позволяет эффективно уничтожать танки. Как пояснил источник РИА Новости, беспилотник пикирует на цель почти отвесно, это позволяет ему поражать бронетехнику в слабо защищенную крышу башни или крышу моторно-трансмиссионного отсека. Защита танка пробивается, он выводится из строя, а экипаж уничтожается. Иногда атака беспилотника вызывает и детонацию боекомплекта танка.