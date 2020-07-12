«Ъ»: Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

https://static.news.ru/photo/2aed0938-c4c3-11ea-b77c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы правительства и полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев находится в Хабаровске с негласным визитом, сообщили знакомые с ситуацией источники. В регионе проходят акции протеста в связи с арестом губернатора Сергея Фургала.

По данным инсайдеров, Трутнев находится в Хабаровске с 12 июня и во время второй акции протеста он был в Доме приёмов. Встречаться с протестующими он не стал, но как утверждают источники, встретился с представителями силовых структур и собрал совещание с членами правительства края, пишет «Коммерсант».

По мнению одного из источников, ничем пока не подтверждённому, полпред обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения, — говорится в материале.

Также очевидцы заметили в стороне от протестующих замполпреда президента в ДФО Григория Куранова, который, как считается, может занять пост временно исполняющего обязанности главы региона. В правительстве края о визите полпреда и его планах ничего не сообщили.

Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями, и может искать компромиссов с местными (элитами. — прим. «Ъ»), — заявил один из инсайдеров.

Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Их жертвами стали Роман Сандалов, Евгений Зоря и Олег Булатов. По данным местных СМИ, предпринимателей находили погибшими от рук киллеров непосредственно после конфликтов с Фургалом, который в начале нулевых имел свой бизнес на Дальнем Востоке.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель проекта мониторинга выборов «Комитет гражданских инициатив» Александр Кынев считает, что Кремль не сможет найти замену Сергею Фургалу.