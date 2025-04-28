Трупы животных с выколотыми глазами обнаружили в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде в одной из квартир на улице Хохлова обнаружили трупы кошек и собак с выколотыми глазами, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на местного зооволонтера. Предполагается, что в помещении животных мучил местный житель, которого прозвали «Шинель».

Ничего хорошего, полный ужас, мертвые животные, части тел животных. В баночке — ушки и хвостик. Явно животное было разделано, пока еще было живо, — рассказала зооволонтер.

В квартире были обнаружены останки животных: 13 котят, щенок, семь фрагментов тел, а также банка с отрезанными конечностями. У всех погибших животных были выколоты глаза. Полиция изъяла тела для дальнейшего расследования.

Ранее в Советском районе Нижнего Новгорода местный житель по прозвищу «Шинель» устроил настоящую живодерню прямо в своей квартире. Там обнаружили живых и изможденных, а также мертвых домашних животных.